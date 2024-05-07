Татарстанцы завоевали 6 медалей в финальный день 2-го этапа Кубка России по стендовой стрельбе

На стрельбище «Свияга» завершился второй этап Кубка России по стендовой стрельбе. В заключительный день турнира участники разыграли два комплекта наград в миксте, а также определили победителей и призеров в трапе.

В соревнованиях смешанных команд на круглом стенде весь пьедестал заняли воспитанники татарстанской школы стендовой стрельбы. Айрат Шакиров и Елизавета Евграфова выиграли золото, в квалификации поразив 131/150 мишеней, а в матче за 1-е место на перестрелке обыграв Алексея Петрова и Софью Корчагину, лидировавших после трех предварительных серий.

Также доминировали татарстанцы и в трапе. 1-е место заняли Артем Закиров и Имулитта Егорова. В золотом матче пара обошла Александра Макарова и Валерию Старикову, представлявших Москву и Татарстан соответственно. Бронза в активе Глеба Агеева/Елены Миндагалиевой и Дмитрия Поверенова/Камили Валеевой.

Ранее в рамках второго этапа Кубка России по стендовой стрельбе 5 мая прошли соревнования в личном зачете на круглом и траншейном стенде. Спортсмены сборной Татарстана завоевали большую часть медалей турнира.

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Разиль Самигуллин