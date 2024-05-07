Фиргат Зиганшин вручил мячи участникам Школьной волейбольной лиги

Фото: предоставлено пресс-службой ООО "ФЛАМАКС"

4 мая в Центре волейбола в Казани прошли финальные матчи «Школьной волейбольной лиги — ПРО». Изюминкой мероприятия стала церемония награждения, в рамках которой все победители медальных матчей помимо наград получили специальные призы — комплекты игровых мячей от генерального партнера Лиги — компании FLAMAX.

«Все команды продемонстрировали высокое мастерство и волю к победе, — рассказывает генеральный директор FLAMAX Фиргат Зиганшин, вручавший подарки. — Для того чтобы ребята имели возможность совершенствовать свои навыки и развиваться, мы подарили им необходимый спортивный инвентарь! Желаем всем новых побед в жизни и спорте!»

Соревнования для учащихся детских спортивных школ под брендом ШВЛ РТ были выделены в отдельный турнир год назад, и за это время снискали большую популярность. В финале 2024 года приняли участие по 6 сильнейших команд юношей и девушек по итогам первенства Республики Татарстан и двух туров отборочных этапов. Победителями сезона-2024 стали волейболистки и волейболисты СШОР ФСО «Центральный» из Казани. В своих поединках за 1-е место они обыграли СШ «Зилант» из Кукморского района и спортивную школу №4 Зеленодольского района. С бронзой финишировали сборная девушек СШ «Юность» из Буинского района и юноши спортивной школы №2 Бавлинского района.

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