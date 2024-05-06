В Казани завершился первый сезон волейбольной лиги ПРО

В Казани завершился первый сезон волейбольной лиги ПРО. Финальные матчи первенства прошли на стадионе «Центр волейбола». Победу среди женских команд одержала сборная СШОР ФСО «Центральный», а первенство среди мужских команд также одержали подопечные СШОР ФСО «Центральный».

В церемонии награждения поучаствовали игроки «Зенит-Казань» Артем Вольвич и Андрей Сурмачевский.

Ранее в Центре волейбола «Санкт-Петербург» состоялось торжественное мероприятие, посвященное победе команды «Зенит-Казань» в национальном первенстве. Президент волейбольного клуба Рафкат Кантюков, президент Федерации волейбола РТ Фарид Мухаметшин, председатель ОГО ФСО «Динамо» Татарстана Асгат Сафаров, а также старший тренер команды Алексей Вербов были приглашены на мероприятие.

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Разиль Самигуллин