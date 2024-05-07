Спортивная школа «Челны» получит более 300 клюшек на 9 миллионов рублей

Фото: Динар Фатыхов

Исполком города Набережные Челны объявил о закупке спортивного инвентаря для нужд детско-юношеской спортивной школы «Челны». На приобретение инвентаря будет потрачено 9 152 001 рубль.

В рамках закупки планируется приобрести 389 хоккейных клюшек и 300 шайб. Стоимость одной клюшки составляет от 19 до 27 тысяч рублей, а цена шайб — 59 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в Челнах в День Победы проезд в общественном транспорте будет бесплатным.

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Олег Исаков