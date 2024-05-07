Сборная Татарстана выиграла первенство России по водному поло среди юниоров

Финал первенства России по водному поло среди юниоров прошел в Раменском с 28 апреля по 3 мая. Победу одержала сборная Татарстана.

В состав команды вошли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по водному полу Казани. Ватерполисты выиграли пять матчей подряд, а в финальной встрече обыграли команду из Санкт-Петербурга со счетом 13:4.

Лучшим игроком турнира был признан подвижный нападающий Богдан Комаров. Об этом сообщили в Министерстве спорта Татарстана. Третье место заняла сборная Московской области. В турнире также приняли участие спортсмены из Астраханской, Ростовской, Волгоградской областей и Москвы.

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Разиль Самигуллин