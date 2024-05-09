Тренер «Спартака» Слишкович по итогам апреля стал лучшим тренером РПЛ

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович стал обладателем награды лучшему тренеру месяца в Мир РПЛ по итогам апреля.

В голосовании за звание лучшего тренера апреля в РПЛ участвовали пять кандидатов: Владимир Слишкович, Мурад Мусаев («Краснодар»), Игорь Осинькин («Крылья Советов»), Валерий Карпин («Ростов») и Сергей Игнашевич («Балтика»).

Слишкович стал лучшим в двух голосованиях — у экспертов РПЛ (три голоса из пяти) и болельщиков (39,39% голосов).

Владимир Слишкович в апреле был ассистентом Гильермо Абаскаля, однако после его отставки 14 апреля принял команду. Под его руководством «Спартак» провел три матча и не проиграл ни одного. В дебютной игре в самостоятельной карьере тренер добился крупной победы над «Ростовом» в гостях (5:1), затем «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА (0:0) и обыграл в еще одном дерби «Локомотив» (3:2).

Слишкович — второй тренер «красно-белых» с наградой лучшего за месяц в РПЛ. Ранее дважды лауреатом премии становился Доменико Тедеско — в августе и сентябре 2020 года.

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Олег Исаков