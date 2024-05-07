Дмитрий Волков выступит за катарский клуб «Аль Райян» на турнире HH Amir Cup Season

Игрок волейбольного клуба «Зенит-Казань» Дмитрий Волков примет участие в международном турнире HH Amir Cup, который пройдет в Катаре с 4 по 17 мая.

Дмитрий Волков будет играть за клуб «Аль-Райян». Игрок будет в расположение другой команды временно, к началу сезона он вернется в «Зенит-Казань».

Напомним, Андрей Сурмачевский покидает волейбольный клуб «Зенит-Казань». Игрок переходит в команду «Урал» на правах аренд на период сезона-2024/2025. В этом сезоне Андрей Сурмачевский набрал 130 очков, поучаствовав в 130 матчах. Выходя на поле игрок совершил 26 эйсов.

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Разиль Самигуллин