Сборную Татарстана по лыжному спорту пополнили трое спортсменов-чемпионов

Как сообщил глава региональной федерации лыжных гонок Ильшат Фардиев, две известные российские лыжницы — Наталья Терентьева и Анастасия Фалеева — подписали контракты с Федерацией лыжных гонок и биатлона Республики Татарстан. Обе спортсменки продолжат выступать под флагом Татарстана в сезоне-2024/2025.

Наталья Терентьева — олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира — 2021/2022.

Анастасия Фалеева победила на Кубке России в зачете спринтерских гонок.

Ранее Наталья Терентьева представляла Архангельскую область, а Анастасия Фалеева выступала за Санкт-Петербург и Ненецкий АО.

Кроме того, двукратный чемпион мира среди юниоров российский лыжник Савелий Коростелев подписал контракт с Федерацией лыжных гонок Республики Татарстан. Он будет выступать на внутрироссийских стартах за Татарстан с сезона-2023/2024.

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Олег Исаков