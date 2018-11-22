Казанские «Ансаты» заменят Ми-8Т

Вертолеты «Ансат» производства Казанского вертолетного завода заменят Ми-8Т. Всего «Ансаты», а также Ми-8АМТ и Ми-171А2 заменят 70% отечественного вертолетного парка. Для этого потребуется от пяти до десяти лет.



«Вертолетный парк России необходимо заполнять новой техникой. Вертолеты «Ансат» производства КВЗ, Ми-8АМТ, Ми-171А2 производства Улан-Удэнского авиационного завода — это та техника, которая должна прийти на замену Ми-8Т, который на сегодняшний день составляет 70% парка всей вертолетной индустрии России», — цитирует «Татар-информ» председателя правления Ассоциации вертолетной индустрии Михаила Казачкова.

Всего на сегодняшний день на территории России насчитывается 1,5 тыс. вертолетов, выполняющих те или иные работы. Из них планируется заменить около 700 машин.

Отмечается, что обновление вертолетного парка должно сопровождаться обновлением инфраструктуры. Так, необходимо подготовить новых пилотов гражданской авиации и увеличить объемы заказов.

Ранее сообщалось, что Казанский вертолетный завод выделил 134 млн рублей на изготовление и поставку комплексного тренажера экипажа вертолета «Ансат» гражданской версии.