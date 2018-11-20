Казанский вертолетный завод приобретет тренажер вертолета «Ансат» за 134 млн рублей

Казанский вертолетный завод выделил 134 млн рублей на изготовление и поставку комплексного тренажера экипажа вертолета «Ансат» гражданской версии.

Согласно техническому заданию, в состав комплексного тренажера должны входить имитаторы кабины, вибрации, система воздухообмена, рабочее место инструктора и т. д.

Тренажер вертолета закупается для обучения и тренировки летного состава по всему комплексу задач, связанных с пилотированием и навигацией с использованием имеющихся на борту приборов, оборудования и систем, говорится в документах на сайте госзакупок.

Средняя продолжительность работы устройства между отказами должна составлять не менее 500 часов, а назначенный срок службы — не менее 20 лет.

Ранее сообщалось, что КВЗ планирует открыть программу обучения летчиков на Ми-38. В настоящее время авиационный учебный центр завода готовит специалистов на вертолетах Ми-8/17, «Ансат».