Курбан Бердыев: «Хотелось бы видеть другого Полоза, более подвижного»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев на открытой тренировке клуба рассказал, как проходит подготовка к матчу с махачкалинским «Анжи».



— Расскажите, кто точно не сможет сыграть в этой игре?

— Федор Кудряшов, так как у него травма. Есть вопросы по Бухарову.

— Состояние «сборников» вызывает удовлетворение?

— Сложно определить, потому что вчера только прилетели. Первый день их видел. Как правило, после таких перерывов и отлучки в сборную первый матч для игроков всегда трудный по ряду объективных причин.

— Насколько сложно готовиться к матчу с командой, которую перед началом чемпионата практически похоронили?

— «Анжи» показал, что может обыграть и «Динамо», и «Зенит». Это команда, которая умеет играть и знает, как играть. Если соперники их недооценивают, то, как правило, теряют очки.

— Давно не забивает Дмитрий Полоз. Вы его раньше стали менять. Что у него не получается?

— Хотелось бы видеть другого Полоза, более подвижного.

— Как обстоят дела у Сослана Джанаева? Насколько он готов сыграть до конца календарного года?

— Думаю, что готов. И мы его увидим. Он летит в Каспийск и, скорее всего, сыграет в матче за дубль. Ему нужна игровая практика. А дальше уже посмотрим, как он себя будет чувствовать после игры за дубль. Тренируется сейчас он хорошо и находится в удовлетворительном состоянии, — приводит слова Бердыева корреспондент «Реального времени».

Напомним, что «Рубин» сыграет с «Анжи» 24 ноября, в 19.00 (мск), в Каспийске.