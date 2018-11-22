Клиенты Альфа-Банка начали подтверждать платежи отпечатком пальца

Альфа-Банк ввел возможность подтверждения платежей отпечатком пальца в мобильном приложении для корпоративных клиентов. Это обеспечивает повышенный уровень безопасности, так как делает невозможным подтверждение мошеннической транзакции путем перехвата SMS-сообщения.



Новая функция избавляет пользователей мобильного банка от необходимости вручную вводить SMS-коды. После формирования платежного поручения клиент одним касанием подписывает его электронной подписью с подтверждением отпечатком пальца, либо специальным пин-кодом, установленным самим пользователем. Функция доступна как на iOS-, так и на Android-устройствах.

«Электронная подпись с подтверждением по отпечатку пальца существенно повышает уровень безопасности платежей в «Альфа-Бизнес Мобайл». Кроме того, это очень удобно. Мы каждый день получаем положительную обратную связь от клиентов, — отметил Денис Осин, руководитель блока «Малый и средний корпоративный бизнес» АО «Альфа-Банк». — Уже более 20% пользователей нашего мобильного приложения для юрлиц подтверждают платежи отпечатком пальца».

Техническая реализация новой функции выполнена с помощью решения PayControl, разработанного компанией SafeTech. PayControl обеспечивает формирование электронной подписи на основе данных конкретной транзакции и уникальных характеристик используемого мобильного устройства.

«Интеграция решения PayControl в систему мобильного банка «Альфа-Бизнес Мобайл» интересна и показательна для всей российской банковской сферы, — отметила Дарья Верестникова, директор по развитию бизнеса компании SafeTech. — Мобильный банк со встроенным решением подписи в смартфоне позволит Альфа-Банку не только решить задачи повышения безопасности и удобства обслуживания клиентов, но и активнее двигаться вперед по пути своего технологического развития — создавать и предоставлять новые цифровые сервисы, для которых необходима мобильная электронная подпись».





Партнерский материал