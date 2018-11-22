Турпутевки для россиян в 2019 году могут подорожать на 20%

В начале 2019 года стоимость туристических путевок в России может вырасти на 20%.

Представители туриндустрии отмечают, что цены на авиабилеты в новогодние праздники выросли на 18% за границу и на 28% — по России. Турпутевки на январские каникулы уже подорожали минимум на 15%.



«Если по топливу не произойдет корректировки в меньшую сторону, то туроператорам придется повышать транспортную составляющую в турпакете примерно на 10−15 процентов со следующего года», — заявил советник руководителя Ростуризма по транспорту Дмитрий Горин.



По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, на Новый год среди заграничных направлений самыми популярными у россиян являются Таиланд, ОАЭ, Вьетнам и Индия. Внутри страны лидируют Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Казань и Великий Устюг, передает «Газета.ru».

Ранее в АТОР спрогнозировали рост цен на туры в Турцию в 2019 году. Отдых в этой стране для россиян может подорожать от 10 до 30%.