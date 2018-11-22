Минздрав РФ поддержал идею обязать компании оплачивать работникам фитнес

Министерство здравоохранения России поддерживает инициативу депутата Госдумы Дмитрия Свищева, предложившего обязать крупные компании оплачивать сотрудникам занятия спортом.

По словам замминистра здравоохранения Олега Салагая, предлагаемая инициатива является экономическим стимулом, способным оказать положительное влияние на рост числа занимающихся спортом сотрудников. Кроме того, доказано, что занятия физкультурой и спортом являются элементом профилактики неинфекционных заболеваний.



«Учитывая изложенное, Минздрав России поддерживает данную инициативу», — заявил он.



Также замминистра отметил, что эффективность и экономическую обоснованность указанной инициативы необходимо детально проанализировать и описать в пояснительных документах к законопроекту, передает «РИА Новости».



В октябре депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) в письме министру здравоохранения Веронике Скворцовой предложил обязать компании, в которых работает свыше 250 человек, оплачивать занятия спортом и физической культурой своим сотрудникам.