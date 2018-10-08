В Госдуме предложили обязать компании оплачивать фитнес сотрудникам

Крупные компании могут обязать оплачивать занятия спортом и физической культурой своим сотрудникам. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) в письме министру здравоохранения Веронике Скворцовой.

«Прошу рассмотреть возможность введения нормы, устанавливающей обязанность в крупных компаниях (более 250 человек) выделять средства на организацию занятий спортом и физической культурой для своих сотрудников», — передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Он отметил, что нововведения должны дополнить законодательную инициативу Минздрава по налоговому вычету для россиян, оплачивающих занятия фитнесом самостоятельно.

Ранее депутаты Госдумы предложили законодательно закрепить понятие фитнеса.