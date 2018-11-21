Эксперт спрогнозировал курc доллара на сегодня выше 66 рублей

Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в интервале 65,65—66,25 за 1$. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин.

По словам эксперта, накануне цена на нефть опустилась ниже 62 долларов за баррель. Сейчас стоимость нефти подросла до 63,33.

На фоне падения нефти курс рубль достигал отметки в 66,23 за 1$. Однако сегодня курс российской валюты находиться на уровне 65,85. Аналитик отметил, что это достаточно скромное снижение по сравнению с падением котировок нефти.

Напомним, что вчера эксперт прогнозировал курс доллара не выше 66 рублей.