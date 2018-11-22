В пермском медколледже объявлен карантин из-за заболевшего туберкулезом студента

В Пермском базовом медицинском колледже приостановлены занятия после обнаружения у студента признаков заболевания туберкулезом.

Информация о выявленном заболевании у студента в медколледж поступила из Пермского тубдиспансера. Молодой человек был госпитализирован и уже проходит лечение. В учебном корпусе объявлен карантин, проводится дезинфекция и кварцевание аудиторий и иных помещений, передает «Интерфакс».

В настоящее время администрация колледжа держит ситуацию на контроле, учебные занятия приостановлены.

Напомним, ранее в Удмуртии из-за вспышки пневмонии 15 школьников попали в больницу.