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В пермском медколледже объявлен карантин из-за заболевшего туберкулезом студента

09:34, 22.11.2018
В пермском медколледже объявлен карантин из-за заболевшего туберкулезом студента
Фото: pixabay.com

В Пермском базовом медицинском колледже приостановлены занятия после обнаружения у студента признаков заболевания туберкулезом.

Информация о выявленном заболевании у студента в медколледж поступила из Пермского тубдиспансера. Молодой человек был госпитализирован и уже проходит лечение. В учебном корпусе объявлен карантин, проводится дезинфекция и кварцевание аудиторий и иных помещений, передает «Интерфакс».

В настоящее время администрация колледжа держит ситуацию на контроле, учебные занятия приостановлены.

Напомним, ранее в Удмуртии из-за вспышки пневмонии 15 школьников попали в больницу.

Общество
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