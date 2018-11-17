В Удмуртии из-за вспышки пневмонии 15 школьников попали в больницу

В Дебесском районе Удмуртии 15 школьников попали в больницу из-за вспышки пневмонии. В школе введен карантин для учащихся 1-7 классов.

«По решению Санитарно-противоэпидемической комиссии Администрации МО «Дебёсский район» с 17 по 25 ноября в Дебёсской школе наложен карантин на 1-7 классы», — говорится в сообщении администрации.

Также пресс-служба районной администрации подробно рассказала о происшествии. Все 15 обратившихся госпитализированы в педиатрическое отделение. Из них один находится в тяжелом состоянии.