В Татарстане могут появиться две клиники традиционной китайской медицины

Два университета КНР выразили желание открыть клиники традиционной китайской медицины в Татарстане.

Гендиректор «ФармМедПолиса Республики Татарстан» Альберт Гайфуллин уточнил, что Пекинский университет традиционной медицины и Гуанчжоуский университет традиционной китайской медицины намерены инвестировать в РТ под международный медицинский кластер, передает ИА "Татар-информ".

По закону участникам кластера не нужно получать российские лицензии, чтобы оказывать медпомощь по своим стандартам, применять препараты и оборудование на территории кластера.

Гайфуллин также рассказал, что в качестве площадок под строительство клиник рассматривается территория ОЭЗ «Иннополис».

«У нас есть земля ОЭЗ „Иннополис“, которая граничит с территорией смарт-сити „Казань“. Эта территория наиболее приемлема, потому что близко к Казани, аэропорт рядом, а это международный трафик» — сказал он, добавив, что вопрос о выборе площадки пока не решен.

Напомним, что в середине ноября в Казани состоялось открытие клиники «Мать и дитя».