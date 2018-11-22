В Татарстане могут появиться две клиники традиционной китайской медицины
Два университета КНР выразили желание открыть клиники традиционной китайской медицины в Татарстане.
Гендиректор «ФармМедПолиса Республики Татарстан» Альберт Гайфуллин уточнил, что Пекинский университет традиционной медицины и Гуанчжоуский университет традиционной китайской медицины намерены инвестировать в РТ под международный медицинский кластер, передает ИА "Татар-информ".
По закону участникам кластера не нужно получать российские лицензии, чтобы оказывать медпомощь по своим стандартам, применять препараты и оборудование на территории кластера.
Гайфуллин также рассказал, что в качестве площадок под строительство клиник рассматривается территория ОЭЗ «Иннополис».
«У нас есть земля ОЭЗ „Иннополис“, которая граничит с территорией смарт-сити „Казань“. Эта территория наиболее приемлема, потому что близко к Казани, аэропорт рядом, а это международный трафик» — сказал он, добавив, что вопрос о выборе площадки пока не решен.
Напомним, что в середине ноября в Казани состоялось открытие клиники «Мать и дитя».ОбществоМедицина Татарстан
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