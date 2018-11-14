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Минниханов и Комаров осмотрели клинику «Мать и дитя»

19:58, 14.11.2018
Минниханов и Комаров осмотрели клинику «Мать и дитя»
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов и полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров посетили клинику «Мать и дитя», которая открылась вчера в Казани.

Гостям показали кабинеты УЗИ, гинеколога, репродуктолога и эмбриолога, криохранилище, операционную, палаты, смотровую, сообщает пресс-служба президента РТ.

В ходе осмотра клиники Марк Курцер обратился к Рустаму Минниханову: «Нам часто задают вопрос: планируем ли мы работать по ОМС, можем ли мы лечить бесплатно?».

«Конечно, можем. Почему нет?.. Пусть клиника успешно работает. Конкуренция должна быть. У пациента должен быть выбор», — ответил глава РТ.

Директор региона «Мать и дитя Урал» Алсу Назырова отметила, что открытие клиники в Казани — это первый этап проекта, в будущем планируется построить больницу.

Ранее «Мать и дитя» возглавила топ-20 частных клиник России по выручке.

ОбществоВластьМедицина Татарстан
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