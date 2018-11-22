СМИ сообщили о проблемах с двигателем у российского лайнера SSJ100

Российский гражданский самолет SSJ100 не может демонстрировать нормальный налет из-за проблем с двигателем.

Средний налет SSJ100 в 2017 году в России составил 3,3 часа в сутки, что меньше, чем у региональных Embraer E170 (около 6 часов в сутки) и среднемагистральных Airbus 320/321 и Boeing 737 (примерно 10 часов в сутки).



По информации топ-менеджеров, которые используют самолеты SSJ100, причинами этому являются проблемы с двигателями, а также нехватка и долгие сроки поставок запчастей в случае поломок. SSJ100 оснащены двигателями SaM146, которые производит совместное предприятие «ОДК-Сатурн» и французской компании Safran-Powerjet.

Источники «Ведомостей» утверждают, что проблемы появляются в горячей части двигателя, где идет процесс сжигания топлива. Исправление неполадок длится два месяца и стоит до 5 млн долларов. Ремонт производитель проводит за свой счет, но авиакомпании платят за аренду самолета, который используют взамен ремонтируемого, а также вносят лизинговые платежи за сам SSJ100.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило 9,8 млрд рублей на закупку SSJ100 для региональных перевозок. Поставка самолетов будет осуществлена в этом и следующем году.