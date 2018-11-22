«Газпром» определился с маршрутом «Турецкого потока» через Европу

Газопровод «Турецкий поток» может быть проложен через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию.

Согласно материалам газотранспортных операторов этих стран, опубликованных в рамках процедуры бронирования их будущих мощностей (open season), в Болгарию и Сербию газ пойдет с 2020 года, в Венгрию — с 2021 года и в Словакию — во второй половине 2022 года. Данная процедура предусмотрена законодательством для строительства газопроводов, отмечает «Коммерсант».

Операторы Венгрии, Словакии и Австрии в конце октября уже провели аукцион на бронирование новых мощностей с октября 2022 года на 7 лет. По словам источников газеты, все предложенные мощности планирует забронировать «Газпром».

Такую же процедуру российский концерн использовал для продолжения газопровода «Северный поток-2» в Германии, Чехии и Словакии.

В самом «Газпроме» отказались от комментариев.

Напомним, что на днях президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыли морской участок газопровода «Турецкий поток». Президент России отметил, что запустить «Турецкий поток» планируется к концу 2019 года.