В честь Егора Летова назвали новый вид жуков

В России открыли новый вид жука-пилоуса и назвали его Augyles letovi в честь лидера музыкальной группы «Гражданская оборона» Егора Летова.



«Нашёлся жук в старой коллекции, которая попала мне в руки от умершего коллеги, который, как и я, занимался семейством Heteroceridae, или пилоусами. В коллекции были отдельные сборы из европейской части России и из-за границы. Я стал обрабатывать сборы, поднимать литературу, советоваться с коллегами, и мы решили, что обнаружен новый вид жука», — рассказал старший научный сотрудник Института биологии внутренних вод имени И.Д. Папанина Российской академии наук Алексей Сажнев.

По его словам, творчество Летова сильно повлияло на него и поэтому он решил назвать жука в честь музыканта.

«С историей про аэропорт это никак не связано», — добавил учёный.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил генеральному директору «Аэрофлота» Виталию Савельеву присвоить одному из самолетов имя рок-музыканта Егора Летова.

Он отметил, что имя Летова не вышло в финал конкурса по присвоению названия омскому аэропорту. Однако, по мнению Милонова, «творческое наследие Егора Летова, действительно, «не для всех», что, несомненно, не отменяет его значительного вклада в отечественную культуру эпохи позднего Советского Союза и первых лет существования современной Российской Федерации».