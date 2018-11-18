Милонов предложил «Аэрофлоту» назвать самолет в честь Егора Летова

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил генеральному директору «Аэрофлота» Виталию Савельеву присвоить одному из самолетов имя рок-музыканта Егора Летова.

Он отметил, что имя Летова не вышло в финал конкурса по присвоению названия омскому аэропорту. Однако, по мнению Милонова, «творческое наследие Егора Летова, действительно, «не для всех», что, несомненно, не отменяет его значительного вклада в отечественную культуру эпохи позднего Советского Союза и первых лет существования современной Российской Федерации», пишет «РИА Новости».

Ранее министр культуры России Владимир Мединский во время поездки в Омск рассказал о своем отношении к предложению назвать городской аэропорт именем Летова, заявив при этом, что музыкант жив. Глава ведомства позже сообщил, что его слова были вырваны из контекста.



«И Летов жив, и Ленин жив, и Леннон жив. Цитаты надо давать полностью», — сказал он.