Защита Мамаева подтвердила выплату компенсации избитому водителю

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов подтвердил информацию о том, что его клиент выплатил компенсацию пострадавшему водителю ведущей Первого канала Виталию Соловчуку.

«Учитывая, что информация об этом обнародована ТАСС и чтобы избежать каких-либо недомолвок и слухов, поясню: действительно, наша сторона еще в октябре сделала такой добровольный шаг в направлении не голословного, а реального примирения с потерпевшим Соловчуком. Денежная компенсация произведена в соответствии с волеизъявлением Мамаева, о чем он заявил на очной ставке с потерпевшим», — сказал он.

Бушманов не стал раскрывать сумму компенсации, но заверил, «что она вполне адекватна», передает Sports.ru.

«Рассчитываем, что потерпевший сможет в ближайшее время воспользоваться компенсацией, а следствие учтет добросовестное поведение Павла в ходе расследования дела при принятии дальнейших процессуальных решений в отношении Мамаева», — заключил защитник.



Ранее адвокат Кокорина опровергла информацию о выплате денег избитому водителю.

Напомним, скандальный инцидент с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева произошел 8 октября. Утром в Москве спортсмены успели избить водителя телеведущей, а после напасть на чиновника из Минпромторга РФ. 11 октября спортсмены были задержаны и отправлены в СИЗО на 2 месяца.