Матч «Нефтехимик» — «Факел» пройдет без зрителей после ЧП в Нижнекамске

Игра состоится в среду и начнется в 19:30 по московскому времени

Перенесенный матч 23‑го тура Лиги Пари (Первой лиги) между нижнекамским «Нефтехимиком» и воронежским «Факелом» пройдет без зрителей. Об этом пишет ТАСС.

Игра состоится в среду и начнется в 19:30 по московскому времени. Решение провести матч без болельщиков связано с отменой всех культурных, спортивных и массовых мероприятий в Нижнекамске после происшествия на ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Изначально встреча должна была пройти 8 марта в Нижнекамске, однако была перенесена из‑за сильного похолодания в Татарстане. Согласно регламенту соревнований, матч может быть отложен, если температура воздуха опускается ниже -15 градусов.

На текущий момент «Факел» с 53 очками в 25 матчах лидирует в турнирной таблице Первой лиги. «Нефтехимик» находится на восьмой позиции, имея в активе 35 очков.

Рената Валеева