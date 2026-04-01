Матч «Нефтехимик» — «Факел» пройдет без зрителей после ЧП в Нижнекамске
Игра состоится в среду и начнется в 19:30 по московскому времени
Перенесенный матч 23‑го тура Лиги Пари (Первой лиги) между нижнекамским «Нефтехимиком» и воронежским «Факелом» пройдет без зрителей. Об этом пишет ТАСС.
Игра состоится в среду и начнется в 19:30 по московскому времени. Решение провести матч без болельщиков связано с отменой всех культурных, спортивных и массовых мероприятий в Нижнекамске после происшествия на ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Изначально встреча должна была пройти 8 марта в Нижнекамске, однако была перенесена из‑за сильного похолодания в Татарстане. Согласно регламенту соревнований, матч может быть отложен, если температура воздуха опускается ниже -15 градусов.
На текущий момент «Факел» с 53 очками в 25 матчах лидирует в турнирной таблице Первой лиги. «Нефтехимик» находится на восьмой позиции, имея в активе 35 очков.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».