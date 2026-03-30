Павел Муякин о подготовке татарстанских прыгунов в воду: “Всё идёт по плану”.

Фото: предоставлено СК «Синтез»

Тренер РТ и спортивного клуба “Синтез” по прыжкам в воду Павел Муякин рассказал о подготовке своих подопечных:

— Никита Шлейхер сейчас тренируется в Москве в паре с Русланом Терновым, они готовятся к предстоящему Кубку Мира по прыжкам в воду в Китае.

Напомним, что в Китае с 1 по 3 мая 2026 года пройдёт суперфинал Кубка мира по прыжкам в воду, где российские спортсмены примут участие в синхронных прыжках и в выступлениях смешанных команд.

Другие прыгуны в воду спортивного клуба “Синтез” Геннадий Фокин и Мария Полякова готовятся к предстоящему Чемпионату России, который пройдет Казани с 14 по 21 мая.

— Основная подготовка сейчас направлена на достижения результатов на предстоящем Чемпионате России в Казани для того, чтобы отобраться на Чемпионат Европы во Франции. Всё идёт по плану, ребята сами всё понимают, знают что и как делать, на что обратить внимание. Всё идёт своим чередом, надеемся достойно выступить и показать результат, — сказал Павел Муякин.