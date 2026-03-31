Татарстанский лыжник Большунов победил в разделке на 15 км в финале Кубка России
Сразу три представителя республики вошли в пятерку сильнейших на соревнованиях
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, представляющий Татарстан, одержал победу в гонке на 15 км классическим стилем в рамках финала Кубка России — 2025/2026 в Кировске. Спортсмен преодолел дистанцию за 38 минут 49,8 секунды.
Татарстанец Сергей Ардашев занял второе место с отставанием в 7,9 секунды от лидера. Савелий Коростелев показал четвертый результат, уступив победителю 1 минуту 19 секунд. Таким образом, сразу три представителя Татарстана вошли в пятерку сильнейших на соревнованиях.
Тройку призеров замкнул Алексей Червоткин из Тюменской области (+42,7 секунды). Пятое место занял Илья Семиков из Коми (+1 минута 19,5 секунды), а шестым финишировал Дмитрий Жуль из Красноярского края (+1 минута 29,5 секунды).
В среду в Кировске состоятся мужская и женская гонки преследования.
