Татарстанский лыжник Большунов победил в разделке на 15 км в финале Кубка России

Сразу три представителя республики вошли в пятерку сильнейших на соревнованиях

Фото: Артем Дергунов

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, представляющий Татарстан, одержал победу в гонке на 15 км классическим стилем в рамках финала Кубка России — 2025/2026 в Кировске. Спортсмен преодолел дистанцию за 38 минут 49,8 секунды.

Татарстанец Сергей Ардашев занял второе место с отставанием в 7,9 секунды от лидера. Савелий Коростелев показал четвертый результат, уступив победителю 1 минуту 19 секунд. Таким образом, сразу три представителя Татарстана вошли в пятерку сильнейших на соревнованиях.

Савелий Коростелев. предоставлено федерацией лыжных гонок Татарстана

Тройку призеров замкнул Алексей Червоткин из Тюменской области (+42,7 секунды). Пятое место занял Илья Семиков из Коми (+1 минута 19,5 секунды), а шестым финишировал Дмитрий Жуль из Красноярского края (+1 минута 29,5 секунды).



В среду в Кировске состоятся мужская и женская гонки преследования.

Рената Валеева