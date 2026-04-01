«Рубин» вошел в топ‑4 клубов по расходам на агентские выплаты

Лидером стал ЦСКА, который выплатил агентам 1,4 млрд рублей

Футбольные клубы Российской премьер‑лиги (РПЛ) в 2025 году выплатили агентам рекордную сумму — 5,5 млрд рублей. Из этой суммы 5,4 млрд рублей пришлось на выплаты от клубов, а 116,3 млн рублей — на выплаты непосредственно от футболистов. Данные опубликованы на сайте РФС.

Лидером по расходам стал АО «ПФК ЦСКА», который выплатил агентам в рублевом эквиваленте 1,4 млрд рублей (включая 26 млн рублей, €12,9 млн и $2,7 тыс.). На втором месте — АО «ФК «Спартак‑Москва» с суммой 1,2 млрд рублей (33,8 млн рублей, €11,2 млн и 28,7 тыс.). Третью строчку занял АО «ФК «Зенит», потративший 874,1 млн рублей (37,5 млн рублей и €9,2 млн).

ООО «ФК «Рубин» заняло четвертое место в рейтинге расходов на агентские услуги. По данным РФС, клуб выплатил агентам 140 млн рублей и €2,4 млн, что в рублевом эквиваленте составило 408,5 млн рублей

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Перерасчет выплат из иностранной валюты в российские рубли каждый клуб производил самостоятельно.

Рената Валеева