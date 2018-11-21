Адвокат Кокорина опровергла информацию о выплате денег избитому водителю

Фото: commons.wikimedia.org / Анна Майер, Евгений Асмолов

Адвокат футболиста Александра Кокорина Татьяна Стукалова опровергла информацию СМИ о выплате компенсации пострадавшему водителю ведущей Первого канала Виталию Соловчуку.

«Сторона защиты таких действий не предпринимала. Мне ничего об этом не известно, и самому Александру тоже. Я только что с ним встречалась. Он находится в тюрьме, и странно, если он оттуда может переводить деньги. Тем более не известно, о какой сумме идет речь. Разве была экспертиза по этому поводу, кто-то посчитал сумму? Откуда вся эта информация берется? Я бы хотела это опровергнуть, — цитирует ее „Р-Спорт“.

Ранее СМИ сообщили, что Кокорин и Павел Мамаев заплатили деньги избитому ими водителю ведущей «Первого канала» в счет компенсации морального и материального ущерба.

Напомним, скандальный инцидент с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева произошел 8 октября. Утром в Москве спортсмены успели избить водителя телеведущей, а после напасть на чиновника из Минпромторга РФ. 11 октября спортсмены были задержаны и отправлены в СИЗО на 2 месяца.