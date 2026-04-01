Сегодня УНИКС встретится со своим соседом «Самарой» на домашнем паркете

Сегодня, 1 апреля, состоится волжское дерби — УНИКС (29–5) примет на своем паркете команду «Самара». Начало матча — в 19:00 мск.

Команды подходят к встрече на противоположных полюсах турнирной таблицы. УНИКС после победы над краснодарским «Локомотивом‑Кубанью» (75:67) в минувшее воскресенье закрепился на второй строчке чемпионата. Для казанцев это уже четвертая победа над «Локо» в текущем сезоне.

Гости же, подопечные Владислава Коновалова, занимают последнее, 11‑е место с отрицательным балансом побед и поражений — 2–32. С момента последней очной встречи соперников в Самаре 21 января «Самара» одержала вторую победу в текущем чемпионате. Важным событием для волжан стало возвращение в строй 12 февраля трех ключевых баскетболистов — защитников Артема Чеваренкова, Никиты Михайловского и Михаила Кулагина.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

История личных встреч в текущем сезоне складывается явно в пользу УНИКСа. Еще 11 ноября 2025 года казанцы подтвердили статус фаворита в волжском дерби на домашнем паркете, добившись разгромной победы с разницей в 32 очка — 99:67.

10 января УНИКС вновь разгромил «Самару», на этот раз в выездном матче. Результат 105:80 позволил казанцам оформить пятую «сотню», обновить клубный рекорд результативности в текущем сезоне и вернуться на первую строчку турнирной таблицы.

Наконец, 21 января команды встретились в Самаре, и УНИКС снова оказался сильнее — 93:73. Эта победа стала для казанцев юбилейной, 20‑й в чемпионате, а также десятой подряд в Лиге ВТБ.

Трансляция будет доступна на «VK Видео» и официальном сайте Единой лиги ВТБ.

Рената Валеева