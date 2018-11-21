В Татарстане на организацию видеонаблюдения в 2019 году потратят больше 100 млн рублей

Министерство информатизации и связи Татарстана объявило тендер на оказание услуг по организации видеонаблюдения на территории республики. На эти цели из бюджета РТ потратят 100,1 млн рублей.

Победитель аукциона должен будет установить 1 153 камер видеонаблюдения по всему Татарстану для передачи изображения в пункты видеонаблюдения в режиме реального времени, а также 135 камер отдельно в Казани для локального хранения.

Сроки оказания услуг — с 1 января до 31 декабря 2019 года, говорится на сайте госзакупок.

Ранее сообщалось, что власти Болгара установили почти 350 камер видеонаблюдения в городе.