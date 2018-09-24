Власти Болгара установили почти 350 камер видеонаблюдения в городе

В Болгаре в местах массового скопления людей — на центральных улицах и в парках — установили почти 350 камер. Это сделано в рамках программы «Безопасный город».

Записи с камер поступают в аппаратно-программный комплекс видеомониторинга ОВД. В архиве онлайн-трансляции они хранятся семь суток. Пока они зафиксировали только мелкие кражи из магазинов, передает «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что Министерство культуры Татарстана создаст для защиты памятников инновационную интегрированную систему безопасности.