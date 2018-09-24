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Власти Болгара установили почти 350 камер видеонаблюдения в городе

12:48, 24.09.2018
Власти Болгара установили почти 350 камер видеонаблюдения в городе
Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

В Болгаре в местах массового скопления людей — на центральных улицах и в парках — установили почти 350 камер. Это сделано в рамках программы «Безопасный город».

Записи с камер поступают в аппаратно-программный комплекс видеомониторинга ОВД. В архиве онлайн-трансляции они хранятся семь суток. Пока они зафиксировали только мелкие кражи из магазинов, передает «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что Министерство культуры Татарстана создаст для защиты памятников инновационную интегрированную систему безопасности.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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