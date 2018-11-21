Алексей Спиридонов: «Я только сегодня отдал костыли доктору»

Доигровщик «Зенит-Казань» Алексей Спиридонов прокомментировал победу над немецким «Франкфуртом» (3:0) в первом матче группового этапа Лиги чемпионов.

«По иронии судьбы я только сегодня отдал костыли доктору. Полтора месяца пропустил и наконец-то вышел – теперь я счастлив. Многое получалось за счет концентрации, большего желания. Новые игроки «Зенита» хотели показать себя, совершив минимум ошибок.

С Нгапетом еще в Кемерове в караоке пели, потому как с ним хорошие отношения и в жизни, и на площадке. Он такой же хороший парень, как и я», — приводит слова Спиридонова «Татар-информ».

Напомним, что «Зенит» обыграл немецкий «Франкфурт» со счетом 3:0 (25:18, 25:17, 25:13). Спиридонов провел на площадке весь третий сет и набрал четыре очка.

24 ноября казанский клуб отправится в Польшу, где сыграет на клубном чемпионате мира.

