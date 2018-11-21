Казанский «Зенит» обыграл «Франкфурт» в волейбольной Лиге чемпионов
Казанский «Зенит» обыграл немецкий «Франкфурт» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Игра прошла в столице Татарстана и закончилась со счётом 3:0 (25:18, 25:17, 25:13).
Ранее «Зенит» победил «Зенит-Санкт-Петербург» в матче за Суперкубок России, совмещенном с 5-м туром чемпионата России, со счетом 3:1 (25:16, 21:25, 25:15, 25:20).
Таким образом, клуб из столицы РТ в седьмой раз завоевал Суперкубок России.СпортВолейбол Татарстан
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