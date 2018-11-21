Скандал в МХЛ: магнитогорским «Стальным лисам» засчитаны два технических поражения

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ постановил наложить на хоккейную команду «Стальные лисы» из Магнитогорска наказание за нарушение пункта 7 статьи 59 («не допускать участие в матче хоккеистов, не имеющих права выступать в составе команды») Спортивного регламента чемпионата МХЛ.



В двух матчах регулярного чемпионата МХЛ «Снежные барсы» — «Стальные лисы» принял участие хоккеист Егор Спиридонов, который не был своевременно перемещен в состав молодежной команды в электронной базе ЦИБ.



Таким образом, в соответствии с дисциплинарным регламентом чемпионата МХЛ результаты матчей «Снежные барсы» — «Стальные лисы», состоявшихся 16 и 17 ноября, аннулированы, а магнитогорцам засчитаны два технических поражения.

В данный момент магнитогорская «молодежка» с 34 очками после 26 матчей занимает 5-е место в Восточной конференции.