В России не собираются отказываться от ЕГЭ

Министерство просвещения России не собирается отказываться от единого государственного экзамена (ЕГЭ).

«Система итоговой аттестации в форме ЕГЭ — это оценка знаний всех учащихся по единым и прозрачным подходам. Она позволяет обеспечить поступление в вузы на равных условиях вне зависимости от места проживания, и министерство не планирует отказываться от данной формы, продолжив непрерывную работу над ее совершенствованием», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.

Ранее замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил министру просвещения России Ольге Васильевой заменить ЕГЭ на систему раннего выявления талантов у учеников, основанную на блокчейн-технологии.

В письме автор инициативы пояснил, что оценивать способности ребенка можно с помощью трех компонентов: данных, полученных в результате профориентации, его оценок и социальной активности, связанной с общественной деятельностью.