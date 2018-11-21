Эксперт: «До Нового года мы увидим цену на нефть в $50 за баррель»

Эксперты «Реального времени» прогнозируют дальнейшее падение цены на нефть. При этом они считают, что новости с Лондонской биржи, где зарегистрирован самый сильный с февраля 2018 года обвал, не должны беспокоить ни татарстанских экспортеров, ни правительство республики.



«Я думаю, что до Нового года мы увидим цену в $50, а впоследсвии — еще ниже», — выдал свой прогноз «Реальному времени» директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев.

Специалисты не видят причин для ассоциаций с 2008 и 2014 годами, когда обвал цен на нефтяной бирже привел к негативным последствиям для российской экономики. В настоящее время на фоне профицитного бюджета России падение цены нефти марки Brent до $60 за баррель выглядит комфортным для российской экономики. Перспективы же Татарстана выглядят еще более оптимистическими, поскольку зависимость республиканского бюджета и предприятий в последние годы значительно уменьшилась благодаря серьезным инвестициям в нефтехимический комплекс республики.

Подробности анализа ситуации и прогноз на будущий год – в нашем материале.

