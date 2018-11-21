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ВТО учредила третейскую группу по спору России и США по пошлинам

18:18, 21.11.2018
ВТО учредила третейскую группу по спору России и США по пошлинам
Фото: mil.ru

Всемирная торговая организация (ВТО) учредила третейскую группу по спору, который инициировала Россия с целью обжаловать дополнительные пошлины США на импорт стали и алюминия.

«На заседании органа по разрешению споров (ОРС) Всемирной торговой организации 21 ноября было принято решение об учреждении третейской группы в споре, инициированном Россией для обжалования дополнительных пошлин США в отношении импорта стали и алюминия», — передает «РИА Новости» со ссылкой на Минэкономразвития РФ.

Напомним, что в марте президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в отношении продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности в размере 25% и 10% соответственно.

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