ВТО учредила третейскую группу по спору России и США по пошлинам

Всемирная торговая организация (ВТО) учредила третейскую группу по спору, который инициировала Россия с целью обжаловать дополнительные пошлины США на импорт стали и алюминия.



«На заседании органа по разрешению споров (ОРС) Всемирной торговой организации 21 ноября было принято решение об учреждении третейской группы в споре, инициированном Россией для обжалования дополнительных пошлин США в отношении импорта стали и алюминия», — передает «РИА Новости» со ссылкой на Минэкономразвития РФ.

Напомним, что в марте президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в отношении продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности в размере 25% и 10% соответственно.

