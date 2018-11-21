Абрамович планирует построить виллу в Израиле

Российский бизнесмен Роман Абрамович планирует построить виллу на участке, приобретенном им в историческом районе Тель-Авива в 2015 году.



Участок в 1,5 тыс. кв. м бизнесмен приобрел вместе с отелем-бутиком «Варсано» за $25 млн у актрисы Галь Гадот, известной по главной роли в фильме «Чудо-женщина».

План застройки предполагает реставрацию и модернизацию существующих зданий «Варсано». Они внесены в список охраняемых муниципалитетом исторических объектов, пишет Yedioth Ahronoth. Кроме того, бизнесмен построит подземную парковку и художественную галерею.

Ранее суд обязал Абрамовича заплатить 1,2 млн евро налога за дом на Лазурном берегу.