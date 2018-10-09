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Суд обязал Абрамовича заплатить €1,2 млн налога за дом на Лазурном Берегу

14:24, 09.10.2018
Суд обязал Абрамовича заплатить €1,2 млн налога за дом на Лазурном Берегу
Фото: wikimedia.org / Londonpixels

Бизнесмен Роман Абрамович пытался опротестовать в Верховном суде Франции решение касательно претензий налоговых органов страны. Однако его попытки не увенчались успехом.

В суде согласились с тем, что миллиардер в 2006—2007 годах занизил стоимость своей виллы на Ривьере и недоплатил французской казне €1,2 млн налога на роскошь, сообщает Bloomberg.

Адвокаты Абрамовича заявили, что налоговики завысили истинную стоимость Шато-де-ла-Кро, расположенного на мысе Антиб. По их словам, то, что в Шато-де-ла-Кро когда-то жили бывший король Великобритании Эдуард VII, король Бельгии Леопольд III, еще не означает, что он сопоставим по цене с роскошными особняками на Лазурном Берегу.

Ранее сообщалось, что Абрамович продает футбольный клуб «Челси». Он готов продать его за сумму свыше 3 млрд евро.

ПроисшествияБизнес
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