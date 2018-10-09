Суд обязал Абрамовича заплатить €1,2 млн налога за дом на Лазурном Берегу

Бизнесмен Роман Абрамович пытался опротестовать в Верховном суде Франции решение касательно претензий налоговых органов страны. Однако его попытки не увенчались успехом.

В суде согласились с тем, что миллиардер в 2006—2007 годах занизил стоимость своей виллы на Ривьере и недоплатил французской казне €1,2 млн налога на роскошь, сообщает Bloomberg.



Адвокаты Абрамовича заявили, что налоговики завысили истинную стоимость Шато-де-ла-Кро, расположенного на мысе Антиб. По их словам, то, что в Шато-де-ла-Кро когда-то жили бывший король Великобритании Эдуард VII, король Бельгии Леопольд III, еще не означает, что он сопоставим по цене с роскошными особняками на Лазурном Берегу.



Ранее сообщалось, что Абрамович продает футбольный клуб «Челси». Он готов продать его за сумму свыше 3 млрд евро.