На трассе Пермь — Березники заблокировано движение из-за массовой аварии

Движение на трассе Пермь — Березники, недалеко от реки Большой Вязовки, остановлено из-за массовой аварии в среду, 21 ноября.

Как пишут очевидцы в соцсетях, на дороге столкнулись три легковых автомобиля и фура. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате ДТП большегруз перекрыл трассу.

В настоящее время на месте происшествия работают полицейские. Подробности аварии уточняются.

Напомним, Татарстан и Пермский край названы самыми аварийными регионами России.