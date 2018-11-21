Управляющий «ВИМ-Авиа» получил требования на 32 млн рублей

Конкурсный управляющий обанкротившейся авиакомпании «ВИМ-Авиа», зарегистрированной в Татарстане, сообщил о получении требований от кредиторов перевозчика. Общая сумма требований составляет более 32 млн рублей.

Согласно сообщению управляющего, опубликованному в реестре сведений о банкротствах, самую крупную сумму требует ЗАО «Сирена-Трэвел». Компания считает, что перевозчик должен ей 31,7 млн рублей.

Еще 299,4 тысячи рублей требует ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота». Также 169,8 тысячи рублей потребовала некая Татьяна Кожушко. В эту сумму входит 49,1 тысячи рублей основного долга, такая же по размеру неустойка, 15 тысяч рублей морального вреда и 56,6 тысячи рублей штрафа.

Кроме того, Василий Анчуков рассчитыват получить 6,7 тысячи рублей в качаестве задолженности по расходам на еду и комнату отдыха, Игорь Есиков требует 149 тысяч.

Ранее самарский аэропорт потребовал у «ВИМ-Авиа» более 3 млн рублей за обслуживание с 1 июня по 25 сентября 2017 года.