Самарский аэропорт потребовал у «ВИМ-Авиа» более 3 млн рублей за обслуживание

Временный управляющий «ВИМ-Авиа» сообщил о получении требований от самарского АО «Международный аэропорт «Курумоч».

Аэропорт потребовал более 3 млн рублей за наземное обслуживание за период с 1 июня по 25 сентября 2017 года. Данные опубликовал управляющий в едином реестре банкротств.

Напомним, 26 сентября авиакомпания была объявлена банкротом по решению Арбитражного суда РТ. При этом выяснилось, что управляющий обнаружил ряд сомнительных сделок. Документы уже направили в Следственный комитет в Москву.