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Самарский аэропорт потребовал у «ВИМ-Авиа» более 3 млн рублей за обслуживание

14:36, 10.10.2018 Сюжет:  Крутое пике «ВИМ-Авиа»
Самарский аэропорт потребовал у «ВИМ-Авиа» более 3 млн рублей за обслуживание
Фото: ru.wikipedia.org / Igor Bubin

Временный управляющий «ВИМ-Авиа» сообщил о получении требований от самарского АО «Международный аэропорт «Курумоч».

Аэропорт потребовал более 3 млн рублей за наземное обслуживание за период с 1 июня по 25 сентября 2017 года. Данные опубликовал управляющий в едином реестре банкротств.

Напомним, 26 сентября авиакомпания была объявлена банкротом по решению Арбитражного суда РТ. При этом выяснилось, что управляющий обнаружил ряд сомнительных сделок. Документы уже направили в Следственный комитет в Москву.

ПроисшествияБизнесТранспорт Татарстан
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