Госдума приняла бюджет России на 2019 год с профицитом в почти 2 млрд рублей

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов.



Согласно закону о бюджете, его доходы в 2019 году ожидаются на уровне 19,969 трлн рублей, в 2020 году — 20,219 трлн рублей, в 2021 году — 20,978 трлн рублей. Расходы запланированы в размере 18,037 трлн рублей, 18,994 трлн рублей и 20,026 трлн рублей соответственно, передает ТАСС.

Таким образом, профицит бюджета в 2019 году составит 1,932 трлн рублей (1,8% ВВП), в 2020 году — 1,224 трлн рублей (1,1% ВВП), в 2021 году — 952 млрд рублей (0,8% ВВП).

Объем Фонда национального благосостояния на начало 2019 года составит 3,818 трлн рублей (3,6% ВВП), 2020 года — 7,907 трлн рублей (7,1% ВВП), 2021 года — 11,476 трлн рублей (9,7% ВВП).

Накануне Госдума приняла в третьем и окончательном чтении бюджеты Пенсионного фонда РФ (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2019—2021 годы.