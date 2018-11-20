Госдума приняла бюджет Пенсионного фонда на 2019—2021 годы

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении бюджеты Пенсионного фонда РФ (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2019—2021 годы.



Доходы ПФР в 2019 году составят 8,61 трлн рублей, в 2020 году — 8,99 трлн рублей, в 2021 году — 9,29 трлн рублей, а расходы в 2019 году — 8,64 трлн рублей, в 2020 году — 9,02 трлн рублей, в 2021 году — 9,33 трлн рублей, передает «Интерфакс».

Отмечается, что при формировании доходной части бюджета фонда учтено продление «моратория» на 2021 год на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии.

Ранее сообщалось, что ПФР потребуется почти 300 млн рублей за три года для перехода на электронные трудовые книжки.