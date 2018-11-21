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ФНС зафиксировала возврат капитала в Россию

13:09, 21.11.2018
ФНС зафиксировала возврат капитала в Россию
Фото: pixabay.com

ФНС зафиксировала большое количество бизнесменов, которые возвращают свои активы в Россию, декларируют соответствующие активы и имущество.

«Процесс идет очень активно. Действительно, мы фиксируем очень большое количество бизнесменов, бизнесов, которые и активы свои возвращают, и декларируют соответствующие свои активы и имущество, которое необходимо, в соответствии с законом», — цитирует RNS главу ФНС Михаила Мишустина.

При этом конкретных цифр глава ФНС не привел. Мишустин также посоветовал налогоплательщикам, которые являются российскими резидентами, «навести порядок в своих отношениях с налоговой службой своей страны».

Ранее сообщалось, что доля нерезидентов в капитале российской банковской системы упала до минимума с 2007 года и составила 14,94%. Иностранцы существенно снизили участие в капитале российских банков из-за санкций, которые подорвали доверие инвесторов. Сейчас зарубежные вложения оцениваются в 392 млрд рублей.

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