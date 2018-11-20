Доля иностранного капитала в российских банках упала до 15%

Доля нерезидентов в капитале российской банковской системы упала до минимума с 2007 года и составила 14,94%.

По данным Банка России, в 2007 году в стране работал 221 банк с иностранным участием. В 2018-м таких кредитных организаций осталось 155, пишут "Известия".

Иностранцы существенно снизили участие в капитале российских банков из-за санкций, которые подорвали доверие инвесторов. Сейчас зарубежные вложения оцениваются в 392 млрд рублей.

В число основных иностранных инвесторов на данный момент входят компании и физлица из Великобритании, США, Дании, Швеции, Польши, Испании, Кипра. Кроме того, значителен вклад Нидерландов, Китая и Японии, а также Узбекистана, Казахстана и Украины.

Ранее Банк России отчитался о многократном росте оттока капитала из России в третьем квартале 2018 года. За три месяца частный сектор вывел из России $19,2 млрд, что в 48 раз больше, чем годом ранее.