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Самарская «Фабрика-кухня» перейдет Третьяковской галерее весной 2019 года

12:33, 21.11.2018

Историческое здание «Фабрика-кухня» в Самаре будет передано Третьяковской галерее весной 2019 года. Об этом заявил депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.

По словам парламентария, договор на корректировку проекта реставрации «Фабрики-кухни» будет заключен до 3 декабря. В настоящее время алгоритм реставрации здания уже окончательно определен.

Напомним, власти Самары планируют открыть филиал Третьяковской галереи на территории здания «Фабрика-кухня» к 2021 году. Предполагается, что в строении разместится почти 8 тыс. кв. метров выставочных площадей, кинозал, лекторий с возможностью прямых трансляций, а также художественная школа для детей и подростков.

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