Самарская «Фабрика-кухня» перейдет Третьяковской галерее весной 2019 года

Историческое здание «Фабрика-кухня» в Самаре будет передано Третьяковской галерее весной 2019 года. Об этом заявил депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.

По словам парламентария, договор на корректировку проекта реставрации «Фабрики-кухни» будет заключен до 3 декабря. В настоящее время алгоритм реставрации здания уже окончательно определен.

Провели первое заседание рабочей группы @Culture_RF по созданию Самарского филиала Третьяковки на базе «Фабрики-кухни». Цели определены, задачи поставлены. До 3.12 договор на корректировку проекта будет заключён. Передачу объекта от Росизо к ГТГ начнём весной. pic.twitter.com/CkSKJWjlou

— Александр Хинштейн (@Khinshtein) 20 ноября 2018 г.

Напомним, власти Самары планируют открыть филиал Третьяковской галереи на территории здания «Фабрика-кухня» к 2021 году. Предполагается, что в строении разместится почти 8 тыс. кв. метров выставочных площадей, кинозал, лекторий с возможностью прямых трансляций, а также художественная школа для детей и подростков.