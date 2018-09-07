В Самаре появится филиал Третьяковской галереи

Филиал Третьяковской галереи появится в Самаре в историческом здании «Фабрика-кухня». Об этом заявил замминистра культуры РФ Николай Малаков.

Проект планируется реализовать к 2021 году. Предполагается, что в строении разместится почти 8 тыс. кв. метров выставочных площадей, кинозал, лекторий с возможностью прямых трансляций, а также художественная школа для детей и подростков. На данный момент здание находится на реконструкции.

Как добавили в пресс-службе правительства региона, ранее Самару с рабочим визитом посетила генеральный директор Третьяковки Зельфира Трегулова. По ее словам, «Фабрику-кухню» обязательно «нужно использовать как важнейший культурный, художественный, просветительский центр».

Напомним, ранее в Третьяковке вандал повредил картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван».